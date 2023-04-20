Перший візит з початку повномасштабної війни: Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив візит Генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва. Глава держави уже провів зустріч з главою Альянсу, пише УНН.
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"Вітаю Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві. Цей візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень", - написав Зеленський у соцмережах.
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Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".
Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.
Приймаюча саміт Литва вже зобов'язалася домагатися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.
Візит Генсека НАТО до Києва проходить напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині Контактної групи з питань оборони України, де партнери ухвалюють рішення про підтримку України озброєнням.