Первый случай коронавируса в Черкасской области: пациент в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черкасской области пациент, заболевший COVID-2019, находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент его семья также находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Черкасской ОГА Романа Боднара.
"Есть лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии, находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с отработанным алгоритмом Минздрава. Семья пациента также под наблюдением медиков", - говорится в сообщении Боднара.
Также отмечается, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы задействованы и работают 24/7.
Добавим, в Черкасской области 22 марта зафиксировали первого больного с коронавирусом в регионе.
Напомним, Черкасская область получила первую помощь на решение проблем региона в сумме 14 миллионов гривен Юрия Косюка, владельца производителя курятины "Наша Ряба".