Первый случай коронавируса в Черкасской области: пациент в удовлетворительном состоянии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102588 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105378 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107361 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106167 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115200 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101307 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105659 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106727 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131633 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Первый случай коронавируса в Черкасской области: пациент в удовлетворительном состоянии

Первый случай коронавируса в Черкасской области: пациент в удовлетворительном состоянии

Киев  •  УНН

 • 27441 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черкасской области пациент, заболевший COVID-2019, находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент его семья также находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram председателя Черкасской ОГА Романа Боднара.

"Есть лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии, находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с отработанным алгоритмом Минздрава. Семья пациента также под наблюдением медиков", - говорится в сообщении Боднара.

Также отмечается, что в области действует оперативный штаб. Все профильные службы задействованы и работают 24/7.

Добавим, в Черкасской области 22 марта зафиксировали первого больного с коронавирусом в регионе.

Напомним, Черкасская область получила первую помощь на решение проблем региона в сумме 14 миллионов гривен Юрия Косюка, владельца производителя курятины "Наша Ряба".

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