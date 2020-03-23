Перший випадок коронавірусу на Черкащині: пацієнт у задовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Черкащині пацієнт, який захворів на COVID-2019, перебуває в задовільному стані. Наразі його родина також перебуває під наглядом медиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Черкаської ОДА Романа Боднара.
“Маємо лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-2019 на Черкащині. Пацієнт в задовільному стані, перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Родина пацієнта також під наглядом медиків”, — йдеться у повідомленні Боднара.
Також зазначається, що в області діє оперативний штаб. Усі профільні служби задіяні та працюють 24/7.
Додамо, на Черкащині 22 березня зафіксували першого хворого з коронавірусом в області.
Нагадаємо, Черкаська область отримала першу допомогу на вирішення нагальних потреб регіону в сумі 14 мільйонів гривень від Юрія Косюка, власника виробника курятини “Наша Ряба”.