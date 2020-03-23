Перший випадок коронавірусу на Черкащині: пацієнт у задовільному стані

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Черкащині пацієнт, який захворів на COVID-2019, перебуває в задовільному стані. Наразі його родина також перебуває під наглядом медиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram голови Черкаської ОДА Романа Боднара.