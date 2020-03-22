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Черкащина отримала 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Черкащина отримала 14 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Черкаська область отримала першу допомогу на вирішення нагальних потреб регіону в сумі 14 мільйонів гривень, повідомляють в обладміністрації, передає УНН.

"Світовий спалах коронавірусної інфекції не оминув Україну. Це безпрецедентна ситуація, яка вимагає від усіх нас стійкості та єдності у боротьбі. Є загроза не лише життю та здоров’ю людей.

Усвідомлюємо, що світова пандемія – це удар по економіці країни. Обласний та місцеві бюджети не в змозі впоратися із усіма потребами у сфері охорони здоров’я.

Тому сьогодні, у складний для України час, звертаємося до бізнесу. Ми зараз у ситуації, де немає місця політиці та особистим амбіціям. Є лише один спільний стратегічний інтерес – здоров’я всіх громадян.

Наше завдання – вжити зараз усіх можливих превентивних заходів, аби не допустити розповсюдження інфекції Україною", - наголосив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

Він закликав бізнес проявити свою активну громадянську позицію, соціальну відповідальність та приєднатися до боротьби із глобальною загрозою.

"Сподіваємося, що надана області допомога, – це лише початок консолідації зусиль влади та бізнесу. За кожну витрачену гривню ми прозвітуємо публічно. А громада Черкащини подякує за кожне врятоване життя", - підкреслив очільник області.

Нагадаємо, допомогу області в розмірі 14 млн грн надав Юрій Косюк, власник найбільшого в Україні виробника курятини "Наша Ряба".

Також Юрій Косюк надав допомогу Вінницькій області.

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