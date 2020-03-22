Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98947 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102998 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105070 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104118 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112623 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105170 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106625 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом

Черкасская область получила 14 млн грн на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Черкасская область получила первую помощь на решение насущных проблем региона в сумме 14 миллионов гривен, сообщают в обладминистрации, передает УНН.

"Мировая вспышка коронавирусной инфекции не обошла Украину. Это беспрецедентная ситуация, которая требует от всех нас устойчивости и единства в борьбе. Есть угроза не только жизни и здоровью людей.

Осознаем, что мировая пандемия - это удар по экономике страны. Областной и местные бюджеты не в состоянии справиться со всеми потребностями в сфере здравоохранения.

Поэтому сегодня, в сложное для Украины время, обращаемся к бизнесу. Мы сейчас в ситуации, где нет места политике и личным амбициям. Есть только один общий стратегический интерес - здоровье всех граждан.

Наша задача - принять сейчас все возможные превентивных меры, чтобы не допустить распространение инфекции Украины", - подчеркнул глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

Он призвал бизнес проявить свою активную гражданскую позицию, социальную ответственность и присоединиться к борьбе с глобальной угрозой.

"Надеемся, что предоставленная области помощь - это только начало консолидации усилий власти и бизнеса. За каждую потраченную гривну мы отчитается публично. А община Черкасской спасибо за каждую спасенную жизнь", - подчеркнул глава области.

Напомним, помощь области в размере 14 млн грн предоставил Юрий Косюк, владелец крупнейшего в Украине производителя курятины "Наша Ряба".

Также Юрий Косюк оказал помощь Винницкой области.

Украинские Национальные Новости

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