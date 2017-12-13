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Первый украинский криптовалютний кошелек заработает в январе

Первый украинский криптовалютний кошелек заработает в январе

Киев  •  УНН

 • 10794 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первый отечественный криптовалютний кошелек с функциями онлайн-банкинга PrivatCoins заработает в Украине в начале января 2018 года. Об этом во время интервью сообщил основатель первого в Украине криптовалютного кошелька Алексей Грушко, передает УНН со ссылкой на MC Today.

По его словам, пока планируется запуск бета-версии программы, а дата основного релиза пока точно не известна.

Украинцы смогут оформить заявку на сайте проекта PrivatCoins.com и получить одно с 2000 приглашений на тестирование первой версии кошелька.

Особенностью PrivatCoins является возможность онлайн-банкинга. То есть, он позволит использовать криптовалюту по прямому назначению - как платежный инструмент, а не способ заработка на курсе.

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По словам О.Грушко, на первом этапе будет работать только пополнение счета мобильного телефона, но в перспективе ожидается широкое разнообразие функций: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и тому подобное.

Будет и возможность продавать и покупать криптовалюту без участия бирж.

"К сожалению, в Украине еще нет юридических норм, которые признают биткоины платежным средством. Но работа в этом направлении ведется", - отметил О.Грушко.

Напомним, Нацбанк вместе с другими финансовыми регуляторами создали рабочую группу, где формируется видение регулирования и надзора за оборотом криптовалюты в Украине.

Также напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о криптовалюте. В Национальном банке эти законопроекты назвали преждевременными и несовершенными.

Как сообщал УНН, по данным СМИ, законопроект № 7183-1 о "Стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине", автором которого является нардеп С.Рыбалкв, "списан" у российских чиновников.

А эксперты Bitcoin Foundation называли документ "радикала" бессмысленным и популистским.

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