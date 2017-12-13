Первый украинский криптовалютний кошелек заработает в январе

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первый отечественный криптовалютний кошелек с функциями онлайн-банкинга PrivatCoins заработает в Украине в начале января 2018 года. Об этом во время интервью сообщил основатель первого в Украине криптовалютного кошелька Алексей Грушко, передает УНН со ссылкой на MC Today.