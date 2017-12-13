Перший український криптовалютний гаманець запрацює у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перший вітчизняний криптовалютний гаманець з функціями онлайн-банкінгу PrivatCoins запрацює в Україні на початку січня 2018 року. Про це під час інтерв’ю повідомив засновник першого в Україні кріптовалютного гаманця Олексій Грушко, передає УНН з посиланням на MC Today.
За його словами, поки що планується запуск бета-версії програми, а дата основного релізу поки точно не відома.
Українці зможуть оформити заявку на сайті проекту PrivatCoins.com і отримати одне з 2000 запрошень на тестування першої версії гаманця.
Особливістю PrivatCoins є можливість онлайн-банкінгу. Тобто, він дозволить використовувати криптовалюти за прямим призначенням – як платіжний інструмент, а не спосіб заробітку на курсі.
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За словами О.Грушка, на першому етапі буде працювати лише поповнення рахунку мобільного телефону, але в перспективі очікується широке розмаїття функцій: купівля квитків, оплата комунальних платежів і тому подібне.
Буде і можливість продавати і купувати криптовалюту без участі бірж.
"На жаль, в Україні ще немає юридичних норм, які визнають біткоіни платіжним засобом. Але робота в цьому напрямку ведеться", - зазначив О.Грушко.
Нагадаємо, Нацбанк разом з іншими фінансовими регуляторами створили робочу групу, де формується бачення щодо регулювання та нагляду за обігом криптовалют в Україні.
Також нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти про криптовалюту. У Національному банку ці законопроекти назвали передчасними і недосконалими.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, законопроект № 7183-1 про “Стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні”, автором якого є нардеп С.Рибалка, “списаний” у російських чиновників.
А експерти Bitcoin Foundation називали документ “радикала” безглуздим і популістським.