Перший український криптовалютний гаманець запрацює у січні

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перший вітчизняний криптовалютний гаманець з функціями онлайн-банкінгу PrivatCoins запрацює в Україні на початку січня 2018 року. Про це під час інтерв’ю повідомив засновник першого в Україні кріптовалютного гаманця Олексій Грушко, передає УНН з посиланням на MC Today.