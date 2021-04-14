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Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе снова перенесли

Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе снова перенесли

Киев  •  УНН

 • 20838 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Первый полет вертолета NASA Ingenuity на Марсе снова перенесли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Полет перенесли после того, как на прошлой неделе во время испытаний в NASA столкнулись с ошибкой программного обеспечения управления полетом самолета. Инженеры лаборатории реактивного движения решили, что “незначительная модификация и переустановки программного обеспечения управления полетом Ingenuity — это самый надежный путь вперед”, говорится в сообщении NASA.

Мини-вертолет остается заземленным на поверхности кратера Jezero Марса, пока инженеры настроят, протестуют и повторно программное обеспечение.

NASA заявило, что на следующей неделе назначит новую дату для инаугурации летного испытания.

Дополнительно

Ingenuity, четырехкилограммовый вертолет, прибыл на Марс 18 февраля со своим родительским марсоходом Perseverance. Вертолет прошел ряд испытаний и проверок перед полетом, включающий переживания первой холодной ночи на Марсе, разблокировка двойных лопаток из углеродного волокна и проведения нескольких стационарных испытаний на вращении ротора.

Что предшествовало

Ранее в NASA сообщили, что в пятницу, 9 апреля, специально сконструированный для полетов в марсианской атмосфере вертолет Ingenuity ( “Изобретательность”) готов к первому старту. Тогда был проведен успешный тест ротора.

В NASA добавили, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов.

Сначала первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере езеро.

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity запустили в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

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