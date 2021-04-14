Перший політ гелікоптера Ingenuity на Марсі знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Перший політ гелікоптера NASA Ingenuity на Марсі знову перенесли. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Політ перенесли після того, як минулого тижня під час випробувань у NASA зіткнулися з помилкою програмного забезпечення управління польотом літака. Інженери лабораторії реактивного руху вирішили, що “незначна модифікація та перевстановлення програмного забезпечення управління польотом Ingenuity — це найнадійніший шлях вперед”, йдеться у повідомленні NASA.
Міні-вертоліт залишається заземленим на поверхні кратера Jezero Марса, поки інженери налаштують, протестують та переінсталюють програмне забезпечення.
NASA заявило, що наступного тижня призначить нову дату для інавгураційного льотного випробування.
Додатково
Ingenuity, чотирикілограмовий гелікоптер, прибув на Марс 18 лютого зі своїм батьківським марсоходом Perseverance. Вертоліт пройшов ряд випробувань і перевірок перед польотом, що включає переживання першої холодної ночі на Марсі, розблокування подвійних лопаток з вуглецевого волокна та проведення декількох стаціонарних випробувань на обертанні ротора.
Що передувало
Раніше в NASA повідомили, що в п’ятницю, 9 квітня, спеціально сконструйований для польотів в марсіанській атмосфері вертоліт Ingenuity (“Винахідливість”) готовий до першого старту. Тоді був проведений успішний тест ротора.
В NASA додали, що вертоліт пережив першу холодну ніч на Червоній планеті, де температура падає до мінус 90 градусів.
Спочатку перший марсіанський вертоліт знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.
Ракету-носій з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity запустили в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал.