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Первый звонок: в Минздраве предложили варианты начала учебного года

Киев  •  УНН

 • 35677 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины накануне праздника Первого звонка дали советы для участников образовательного процесса по организации начала учебного года, сообщает УНН.

Детали

"Приближается 1 сентября, День знаний. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительные противоэпидемические мероприятия", - указали в министерстве.

В Минздраве отметили: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы. Однако, если школы решили все же организовать праздничные торжества, рекомендуется придерживаться таких советов:

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка:

  • Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).
  • Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.
  • Избегайте образования толпы.
  • Следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра.
  • Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы.
  • Максимально сократите время проведения мероприятия.

Если выбран альтернативный формат проведения праздника первого звонка, не предусматривающий скопления детей, тогда:

  • Организуйте празднование в рамках каждого класса отдельно.
  • Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
  • Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

Минздрав при этом отметил необходимость соблюдения требований, установленных Кабмином, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

Дополнение

В правительстве ранее указали, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.

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