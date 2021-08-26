Навчальний рік у школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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“Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, та буде проходити у звичному режимі”, - заявив Шмигаль.
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Прем’єр-міністр пояснив, що наразі країна перебуває на "зеленому" рівні епідемічної безпеки, та ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів.
“Навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені і мають все для цього необхідне”, - додав Шмигаль.
Він також закликав українських освітян не нехтувати щепленням та вакцинуватись.
Додамо
У червні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.
Проте, вже у серпні у МОН наголосили, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.