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Навчальний рік у школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі - Шмигаль

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 • 18913 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Старт нового навчального року розпочнеться вчасно, тобто з 1 вересня, та буде проходити у звичному режимі”, - заявив Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр пояснив, що наразі країна перебуває на "зеленому" рівні епідемічної безпеки, та ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє розпочати роботу навчальних закладів.

“Навчання має проходити з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені і мають все для цього необхідне”, - додав Шмигаль.

Він також закликав українських освітян не нехтувати щепленням та вакцинуватись.

Додамо

У червні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

Проте, вже у серпні у МОН наголосили, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

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