Перший дзвоник: у МОЗ запропонували варіанти початку навчального року

Деталі

"Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів", - вказали у міністерстві.

У МОЗ наголосили: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо школи вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендовано дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:



Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).



Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.



Уникайте утворення натовпу.



Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.



Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.



Максимально скоротіть час проведення заходу.



Якщо обрано альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який не передбачає скупчення дітей, тоді:



Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.



Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.



Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.



МОЗ при цьому наголосило на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабміном, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

Доповнення

В уряді раніше вказали, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.