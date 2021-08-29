Перший дзвоник: у МОЗ запропонували варіанти початку навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України напередодні свята Першого дзвоника дали поради для учасників освітнього процесу щодо організації початку навчального року, повідомляє УНН.
Деталі
"Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів", - вказали у міністерстві.
У МОЗ наголосили: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо школи вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендовано дотримуватися таких порад:
Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:
-
- Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
-
- Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
-
- Уникайте утворення натовпу.
-
- Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
-
- Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
-
- Максимально скоротіть час проведення заходу.
-
Якщо обрано альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який не передбачає скупчення дітей, тоді:
-
- Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
-
- Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
-
- Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.
-
МОЗ при цьому наголосило на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабміном, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.
Доповнення
В уряді раніше вказали, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.