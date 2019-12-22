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Первые выборы в ОТО: на Закарпатье правоохранители проверяют семь нарушений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. На Закарпатье в полицию поступило уже семь сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Во время выборов в ОТГ на двух избирательных участках, в селах Холмок и Сторожница Ужгородского района, проверяются два нарушения избирательного законодательства, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Закарпатской области.

Как сообщили в полиции, сегодня происходят местные выборы в ОТГ в шести районах Закарпатья: Ужгородском, Мукачевском, Береговском, Иршавском, Великоберезнянском, Свалявском. Кроме этого, в Полянский ОТГ (Свалявский район) состоятся довыборы депутатов в связи с присоединением к обществу еще одного населенного пункта.

По состоянию на 13:00 полицейские Закарпатья получили семь сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на избирательных участках. В частности, речь об инцидентах в Ужгородском районе. Речь идет об одновременном пребывание в кабинке двух человек на избирательном участке в селе Холмок, а также вероятном подкупе члена избирательной комиссии и избирателя в селе Сторожница.

Работники полиции проводят проверку по данным фактам.

В случае выявления нарушений избирательного законодательства полиция обращается с просьбой - немедленно сообщать на линию "102" для оперативного реагирования и своевременного решения вопроса.

Напомним, что первые местные выборы происходят в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

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