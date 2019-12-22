Перші вибори в ОТГ: на Закарпатті правоохоронці перевіряють сім порушень

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На Закарпатті до поліції надійшло уже сім повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства. Під час виборів до ОТГ на двох виборчих дільницях, у селах Холмок та Сторожниця Ужгородського району, перевіряються два порушення виборчого законодавства, передає УНН із посиланням на ГУНП у Закарпатській області.