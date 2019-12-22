Перші вибори в ОТГ: на Закарпатті правоохоронці перевіряють сім порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На Закарпатті до поліції надійшло уже сім повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства. Під час виборів до ОТГ на двох виборчих дільницях, у селах Холмок та Сторожниця Ужгородського району, перевіряються два порушення виборчого законодавства, передає УНН із посиланням на ГУНП у Закарпатській області.
Як повідомили у поліції, сьогодні відбуваються місцеві вибори до ОТГ у шести районах Закарпаття: Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Іршавському, Великоберезнянському, Свалявському. Окрім цього, у Полянській ОТГ (Свалявський район) відбудуться довибори депутатів, у зв’язку з приєднанням до громади ще одного населеного пункту.
Станом на 13:00 поліцейські Закарпаття отримали сім повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства на виборчих дільницях. Зокрема, мова про інциденти в Ужгородському районі. Йдеться про одночасне перебування в кабінці двох осіб на виборчій дільниці у селі Холмок, а також імовірний підкуп члена виборчої комісії та виборця у селі Сторожниця.
Працівники поліції проводять перевірку за даними фактами.
У разі виявлення порушень виборчого законодавства поліція звертається з проханням - негайно повідомляти на лінію "102" для оперативного реагування та вчасного вирішення питання.
Нагадаємо, що перші місцеві вибори відбуваються у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.