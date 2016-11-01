Первые концессионные автодороги в Украине могут появиться в 2017-2018 годах - Мининфраструктуры

"Частные дороги, так называемые концессионные, возможны. Они могут строиться только как альтернатива существующим бесплатным.

Теоретически есть заинтересованность со стороны отдельных крупных европейских инвесторов и так же со стороны Китая, которые готовы заходить на украинский рынок с этим предложением", - отметил он.

По его словам, первые концессионные автодороги начнут появляться в Украине в 2017-2018 годах.

Напомним, премьер-министр Украины В.Гройсман назвал одним из приоритетов правительства построение высококачественных автодорог.