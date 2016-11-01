Первые концессионные автодороги в Украине могут появиться в 2017-2018 годах - Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейские и китайские инвесторы заинтересованы в строительстве концессионных дорог в Украине. Об этом в эфире "5 канала" заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"Частные дороги, так называемые концессионные, возможны. Они могут строиться только как альтернатива существующим бесплатным.
Теоретически есть заинтересованность со стороны отдельных крупных европейских инвесторов и так же со стороны Китая, которые готовы заходить на украинский рынок с этим предложением", - отметил он.
По его словам, первые концессионные автодороги начнут появляться в Украине в 2017-2018 годах.
Напомним, премьер-министр Украины В.Гройсман назвал одним из приоритетов правительства построение высококачественных автодорог.