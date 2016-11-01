Перші концесійні автошляхи в Україні можуть з’явитися у 2017-2018 роках - Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейські та китайські інвестори зацікавлені у будівництві концесійних доріг в Україні. Про це в ефірі “5 каналу” заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
"Приватні дороги, так звані концесійні, можливі. Вони можуть будуватися лише як альтернатива існуючим безкоштовним.
Теоретично є зацікавленість з боку окремих великих європейських інвесторів і так само з боку Китаю, які готові заходити на український ринок з цією пропозицією", – зазначив він.
За його словами, перші концесійні автошляхи почнуть з’являтися в Україні у 2017-2018 роках.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України В.Гройсман назвав одним з пріоритетів уряду побудову високоякісних автодоріг.