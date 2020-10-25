Первое поражение в сезоне не помешало "Эвертону" удержать лидерство в АПЛ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 51586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 75372 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101815 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97785 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100777 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103528 просмотра

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КИЕВ. 26 октября. УНН. “Эвертон” на выезде проиграл “Саутгемптону” в матче шестого тура Английской Премьер-лиги, информирует УНН.

До перерыва “ириски” пропустили дважды и не смогли найти контраргументов. Полузащитник Уорд-Проуз нанес точный удар на 27 минуте, а нападающий Адамс расстрелял голкипера Пикфорда на 35-й минуте (2:0).

Поражение стало для “Эвертона” первым в сезоне, команда имеет в активе 13 очков и остается лидером АПЛ. “Саутгемптон” набрал десять очков и находится на пятой позиции.

Добавим, в другом поединке “Вулверхэмптон” и “Ньюкасл” расписали мировую — 1:1.

Украинские Национальные Новости

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