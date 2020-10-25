Первое поражение в сезоне не помешало "Эвертону" удержать лидерство в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. “Эвертон” на выезде проиграл “Саутгемптону” в матче шестого тура Английской Премьер-лиги, информирует УНН.
До перерыва “ириски” пропустили дважды и не смогли найти контраргументов. Полузащитник Уорд-Проуз нанес точный удар на 27 минуте, а нападающий Адамс расстрелял голкипера Пикфорда на 35-й минуте (2:0).
Поражение стало для “Эвертона” первым в сезоне, команда имеет в активе 13 очков и остается лидером АПЛ. “Саутгемптон” набрал десять очков и находится на пятой позиции.
Добавим, в другом поединке “Вулверхэмптон” и “Ньюкасл” расписали мировую — 1:1.