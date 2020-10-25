Перша поразка в сезоні не завадила “Евертону” втримати лідерство в АПЛ

До перерви “іриски” пропустили двічі та не змогли знайти контраргументів. Півзахисник Ворд-Проуз завдав точного удару на 27 хвилині, а нападник Адамс розстріляв голкіпера Пікфорда на 35-й хвилині (2:0).

Поразка стала для “Евертона” першою в сезоні, команда має в активі 13 очок і залишається лідером АПЛ. “Саутгемптон” набрав десять очок і знаходиться на п’ятій позиції.

Додамо, в іншому поєдинку “Вулверхемптон” і “Ньюкасл” розписали мирову — 1:1.