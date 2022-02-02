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15 марта, 19:03 • 104695 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138882 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120711 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114424 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103299 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100662 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89715 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте

Первая победа в сезоне: украинский теннисист выиграл поединок в Египте

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Представитель украинского тенниса Георгий Кравченко одержал первую победу в сезоне 2022 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

На турнире ITF WTT M25 в Шарм-эль-Шейхе киевлянин в двух сетах обыграл "квалифайера" из Израиля Лиора Голденберга - 7:5, 6:4.
Кравченко выполнил три брейка и проиграл один гейм на подаче.

Заметим, что Кравченко начал год выступлением на челенджере в Кемпере, но там потерпел поражение в первом круге.

Что предшествовало

Не отдала ни одного сета: австралийка стала победительницей "Australian Open".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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