Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед жінок, у якому австралійка Ешлі Барті змагалася із американкою Даніель Коллінз, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
У вирішальному поєдинку перша ракетка світу з Австралії Барті обіграла Коллінз (27-а у WTA) у двох сетах – 6:3, 7:6 (7:2).
Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин. Австралійка зробила 10 ейсів і 3 подвійні помилки, а також реалізувала 3 брейк-пойнти з 5. У американки - одна подача навиліт, дві помилки на другій подачі і два реалізовані брейк-пойнти з чотирьох.
Зауважимо, що Барті стала першою за 44 роки австралійкою, яка виграла домашній турнір. За весь турнір вона не віддала жодного сету суперницям, а у першому колі завдала поразки киянці Лесі Цуренко.
Доповнення
Барті раніше вигравала "Ролан Гаррос-2019" та "Вімблдон-2021".