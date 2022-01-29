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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею Australian Open

Не віддала жодного сету: австралійка стала переможницею Australian Open

Київ • УНН

 • 16579 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед жінок, у якому австралійка Ешлі Барті змагалася із американкою Даніель Коллінз, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

У вирішальному поєдинку перша ракетка світу з Австралії Барті обіграла Коллінз (27-а у WTA) у двох сетах – 6:3, 7:6 (7:2).

Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин. Австралійка зробила 10 ейсів і 3 подвійні помилки, а також реалізувала 3 брейк-пойнти з 5. У американки - одна подача навиліт, дві помилки на другій подачі і два реалізовані брейк-пойнти з чотирьох.

Зауважимо, що Барті стала першою за 44 роки австралійкою, яка виграла домашній турнір. За весь турнір вона не віддала жодного сету суперницям, а у першому колі завдала поразки киянці Лесі Цуренко.

Доповнення

Барті раніше вигравала "Ролан Гаррос-2019" та "Вімблдон-2021".

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