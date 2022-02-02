Перша перемога в сезоні: український тенісист виграв поєдинок в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Представник українського тенісу Георгій Кравченко здобув першу перемогу в сезоні 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
На турнірі ITF WTT M25 у Шарм-ель-Шейху киянин у двох сетах обіграв "кваліфаєра" з Ізраїлю Ліора Голденберга – 7:5, 6:4.
Кравченко виконав три брейки та програв один гейм на подачі.
Зауважимо, що Кравченко розпочав рік виступом на челенджері у Кемпері, але там зазнав поразки у першому колі.
Що передувало
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