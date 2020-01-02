Первая победа Артеты: "Арсенал" праздновал выигрыш в центральной игре тура АПЛ

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 45465 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128518 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126578 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150822 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112329 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Лондонский "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в противостоянии 21-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

В дебюте встречи прострел слева, по лицевой линии футболиста "Арсенала" не прошел, но мяч от защитника попал к ногам ивуварийця Пепе, который попал его в сетку.

Под занавес половины баталии угловой принес "канонирам" второе взятие ворот - Сократис оказался первым на добивании после того, как Де Хеа выбил мяч почти с линии ворот (2:0).

Итак, "Арсенал" одержал первую победу под руководством главного тренера Микель Артета.

Добавим, "канониры" прервали серию без побед и поднялись на 10 место - 27. "МЮ" пятые - 31.

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