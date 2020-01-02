Первая победа Артеты: "Арсенал" праздновал выигрыш в центральной игре тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Лондонский "Арсенал" на стадионе "Эмирейтс" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в противостоянии 21-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
В дебюте встречи прострел слева, по лицевой линии футболиста "Арсенала" не прошел, но мяч от защитника попал к ногам ивуварийця Пепе, который попал его в сетку.
Под занавес половины баталии угловой принес "канонирам" второе взятие ворот - Сократис оказался первым на добивании после того, как Де Хеа выбил мяч почти с линии ворот (2:0).
Итак, "Арсенал" одержал первую победу под руководством главного тренера Микель Артета.
Добавим, "канониры" прервали серию без побед и поднялись на 10 место - 27. "МЮ" пятые - 31.