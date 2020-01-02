Перша перемога Артети: "Арсенал" святкував виграш у центральній грі туру АПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Лондонський "Арсенал" на стадіоні "Емірейтс" завдав поразки "Манчестер Юнайтед" у протистоянні 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.

У дебюті зустрічі простріл з ліва, по лицьовій лінії футболіста "Арсенала" не пройшов, але м'яч від захисника потрапив до ніг івуварійця Пепе, який поцілив його у сітку.

Під завісу половини баталії кутовий приніс "Канонірам" друге взяття воріт – Сократіс виявився першим на добиванні після того, як Де Хеа вибив м'яч майже з лінії воріт (2:0).

Отже, "Арсенал" здобув першу перемогу під керівництвом головного тренера Мікеля Артети.

Додамо, "каноніри" перервали серію без перемог і піднялися на 10 місце – 27. "МЮ" п'яті – 31.

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