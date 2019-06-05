Первая леди Украины посетила украинских военных в Брюсселе

"Госпожа Зеленская посетила украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей. Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, Туск в Брюсселе встретился с Зеленским.