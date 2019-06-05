Перша леді України відвідала українських військових у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська під час перебування у Брюсселі відвідала українських військових, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Адміністрації Президента України.
"Пані Зеленська завітала до українських військових, котрі лікуються в одному з місцевих шпиталів. Передавши їм вітання від Володимира Зеленського, пані Олена висловила щиру подяку бельгійським лікарям за безкоштовну реабілітацію захисників України", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Туск у Брюсселі зустрівся з Зеленським.