Первая китаянка вышла в открытый космос

Детали

Япін, Чжиган и еще один тайконавт, Е Гуанфу, прибыли на станцию в середине октября. Экипаж корабля “Шэньчжоу-13” проведет на орбите шесть месяцев.

В завершение станция “Тяньгун” будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок ее эксплуатации составит около 15 лет. Китайская станция сможет принимать трех космонавтов сроком до 6 месяцев.

Что произошло с бывшими орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция “Тяньгун-1” была запущена в сентябре 2011 года, а станция “Тяньгун-2” — в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с “Тяньгун-1” была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигает космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Месяц.