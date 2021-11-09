Первая китаянка вышла в открытый космос

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция “Тяньгун-1” была запущена в сентябре 2011 года, а станция “Тяньгун-2” — в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с “Тяньгун-1” была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
В рамках своей активно продвигает космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Месяц.