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Первая китаянка вышла в открытый космос

Киев • УНН

 • 29879 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Ван Япин стала первой китаянкой, совершившей выход в открытый космос. Участница самой длинной космической миссии в истории КНР в ночь на понедельник, 8 ноября покинула строящийся модуль орбитальной станции “Тяньгун” более чем на 6 часов вместе с командиром Чжаем Чжиганом, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Они устанавливали оборудование и провели ряд опытов. Именно Чжиган в сентябре 2008 года стал первым китайцем, который вышел в открытый космос во время полета корабля Шэньчжоу-7, передает УНН со ссылкой на DW.

Первая китаянка вышла в открытый космос

Детали

Япін, Чжиган и еще один тайконавт, Е Гуанфу, прибыли на станцию в середине октября. Экипаж корабля “Шэньчжоу-13” проведет на орбите шесть месяцев.

В завершение станция “Тяньгун” будет весить около 90 тонн, что почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок ее эксплуатации составит около 15 лет. Китайская станция сможет принимать трех космонавтов сроком до 6 месяцев.

Что произошло с бывшими орбитальными станциями Китая

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция “Тяньгун-1” была запущена в сентябре 2011 года, а станция “Тяньгун-2” — в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с “Тяньгун-1” была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигает космической программы Китай уже приземлил марсоход на Красной планете и отправил зонды на Месяц.

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