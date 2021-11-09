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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Перша китаянка вийшла у відкритий космос

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ван Япін стала першою китаянкою, яка здійснила вихід у відкритий космос. Учасниця найдовшої космічної місії в історії КНР в ніч на понеділок, 8 листопада залишила модуль орбітальної станції “Тяньгун”, що будується, більш ніж на 6 годин разом з командиром Чжаєм Чжиганом, повідомило Управління програми пілотованих космічних польотів КНР (CMSA). Вони встановлювали обладнання та провели ряд дослідів. Саме Чжиган у вересні 2008 року став першим китайцем, який вийшов у відкритий космос під час польоту корабля Шеньчжоу-7, передає УНН із посиланням на DW.

Перша китаянка вийшла у відкритий космос

Деталі

Япін, Чжиган і ще один тайконавт, Е Гуанфу, прибули на станцію в середині жовтня. Екіпаж корабля “Шеньчжоу-13” проведе на орбіті шість місяців.

На завершення станція “Тяньгун” важитиме близько 90 тонн, що майже вп’ятеро менше 420-тонної Міжнародної космічної станції. Термін її експлуатації становитиме близько 15 років. Китайська станція зможе приймати трьох космонавтів терміном до 6 місяців.

Що сталося з колишніми орбітальними станціями Китаю

Перша китайська пілотована орбітальна станція “Тяньгун-1” була запущена у вересні 2011 року, а станція “Тяньгун-2” — у вересні 2016-го. За кілька місяців до цього зв’язок з “Тяньгун-1” був втрачений, у квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти здебільшого згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019 го і була зведена з орбіти.

В рамках своєї активно просуває космічної програми Китай вже приземлив марсохід на Червоній планеті і відправив зонди на Місяць.

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