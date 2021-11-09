Перша китаянка вийшла у відкритий космос

Перша китайська пілотована орбітальна станція “Тяньгун-1” була запущена у вересні 2011 року, а станція “Тяньгун-2” — у вересні 2016-го. За кілька місяців до цього зв’язок з “Тяньгун-1” був втрачений, у квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти здебільшого згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019 го і була зведена з орбіти.
В рамках своєї активно просуває космічної програми Китай вже приземлив марсохід на Червоній планеті і відправив зонди на Місяць.