Перша китаянка вийшла у відкритий космос

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Япін, Чжиган і ще один тайконавт, Е Гуанфу, прибули на станцію в середині жовтня. Екіпаж корабля “Шеньчжоу-13” проведе на орбіті шість місяців.

На завершення станція “Тяньгун” важитиме близько 90 тонн, що майже вп’ятеро менше 420-тонної Міжнародної космічної станції. Термін її експлуатації становитиме близько 15 років. Китайська станція зможе приймати трьох космонавтів терміном до 6 місяців.

Що сталося з колишніми орбітальними станціями Китаю