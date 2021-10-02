"Пермский стрелок" Тимур Бекмансуров перенес еще одну операцию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Тимур Бекмансуров, который устроил массовую стрельбу в Пермском вузе, перенес еще одну операцию. Врачи достали пулю, застрявшую в правой части грудной клетки. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.
Детали
После операции стрелка ввели в медикаментозный сон. Также ему отменили препараты, повышающие давление. Медики оценивают состояние Бекмансурова как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Он по-прежнему в отделении реанимации и интенсивной терапии. Палату стрелка держат под усиленной охраной - даже медсестры заходят с сопровождением.
Двое из трех тяжело пострадавших в результате нападения на Пермский госуниверситет выписаны из больницы. Третьего, 36-летнего Александра Токарева, перевели в ковидное отделение после положительного ПЦР-теста. Он в удовлетворительном состоянии.
Добавим
Бекмансуров уже перенес несколько хирургических вмешательств. Во время одного из них ему ампутировали часть ноги. Затем у нападающего отказали почки, и он был подключен к аппарату гемодиализа.
Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории университетского кампуса и в двух учебных корпусах. Погибли шесть человек, более 40 человек пострадали.