"Пермський стрілок" Тимур Бекмансуров переніс ще одну операцію

Деталі

Після операції стрілка ввели в медикаментозний сон. Також йому скасували препарати, що підвищують тиск. Медики оцінюють стан Бекмансурова як стабільно важкий, але з позитивною динамікою. Він як і раніше у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Палату стрілка тримають під посиленою охороною - навіть медсестри заходять з супроводом.

Двох із трьох важко постраждалих в результаті нападу на Пермський держуніверситет виписали з лікарні. Третього, 36-річного Олександра Токарєва, перевели в ковідне відділення після позитивного ПЛР-тесту. Він в задовільному стані.

Додамо

Бекмансуров вже переніс кілька хірургічних втручань. Під час одного з них йому ампутували частину ноги. Потім у нападника відмовили нирки, і він був підключений до апарату гемодіалізу.

Нагадаємо, 20 вересня Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину на території університетського кампусу і в двох навчальних корпусах. Загинули шестеро людей, понад 40 осіб постраждали.