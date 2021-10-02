"Пермський стрілок" Тимур Бекмансуров переніс ще одну операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Тимур Бекмансуров, який влаштував масову стрілянину в Пермському вузі, переніс ще одну операцію. Лікарі дістали пулю, що застрягла в правій частині грудної клітини. Про це пише Telegram-канал Mash з посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Після операції стрілка ввели в медикаментозний сон. Також йому скасували препарати, що підвищують тиск. Медики оцінюють стан Бекмансурова як стабільно важкий, але з позитивною динамікою. Він як і раніше у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Палату стрілка тримають під посиленою охороною - навіть медсестри заходять з супроводом.
Двох із трьох важко постраждалих в результаті нападу на Пермський держуніверситет виписали з лікарні. Третього, 36-річного Олександра Токарєва, перевели в ковідне відділення після позитивного ПЛР-тесту. Він в задовільному стані.
Додамо
Бекмансуров вже переніс кілька хірургічних втручань. Під час одного з них йому ампутували частину ноги. Потім у нападника відмовили нирки, і він був підключений до апарату гемодіалізу.
Нагадаємо, 20 вересня Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину на території університетського кампусу і в двох навчальних корпусах. Загинули шестеро людей, понад 40 осіб постраждали.