Жити, швидше за все, буде: "пермському стрілку" ампутували ліву ногу

Цитата

"Пермського стрілка Тимура Бекмансурова перевели з реанімації в звичайну палату. Його життю, як вважають лікарі, майже нічого не загрожує крім раптового непрогнозованого погіршення стану. Тимура так до сих пір і не приводили до тями, він підключений до апарату ШВЛ. Йому ампутували ліву ногу", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що лікарі вважають, що в найближчі години стан Бекмансурова змінитися не повинен.

"Єдиний фактор, який йому загрожує - можлива відмова нирок через множинні важкі травми. Але жити, швидше за все, буде", - наголошується в повідомленні.

Контекст

20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.

Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми.

Через лічені хвилини з'ясувалося, що стрілок написав лист - маніфест, в якому назвав своє оточення "біосміттям" і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім'я "колумбайнера". Як вдалося з'ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, "зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків".

Пізніше стало відомо, що батько вбивці працює найманцем і воював на боці бойовиків на окупованій території Донбасу.