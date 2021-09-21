Жить, скорее всего, будет: "пермскому стрелку" ампутировали левую ногу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Тимуру Бекмансурову, который устроил бойню в университете российской Перми, ампутировали левую ногу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Baza.
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“Пермского стрелка Тимура Бекмансурова перевели из реанимации в обычную палату. Его жизни, как считают врачи, почти ничего не угрожает кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния. Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключён к аппарату ИВЛ. Ему ампутировали левую ногу”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что врачи считают, что в ближайшие часы состояние Бекмансурова измениться не должно.
“Единственный фактор, который ему угрожает — возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм. Но жить, скорее всего, будет”, — отмечается в сообщении.
Контекст
20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню.
Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.
Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”. Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не случиться, “обрати кто-нибудь внимание на неадекватного ребенка и его странных родителей”.
Позже стало известно, что отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.