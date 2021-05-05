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Переворот в Мьянме: военная хунта запретила использование спутниковых тарелок

Переворот в Мьянме: военная хунта запретила использование спутниковых тарелок

Киев  •  УНН

 • 16797 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Военная хунта, пришедшая к власти в результате переворота в Мьянме, запретила жителям страны пользоваться спутниковыми тарелками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на объявление мьянманской государственной телерадиокомпании MRTV, пишет УНН.

Детали

“Спутниковое телевидение больше не законно. Тот, кто нарушает закон о телевидении и видео, особенно люди, использующие спутниковые тарелки, будут наказаны лишением свободы сроком на один год и штрафом 500 тысяч кьят (320 долларов)”, — сообщила MRTV.

Независимое мьянманское издание The Irrawaddy еще в апреле сообщало, что военные начали изымать у жителей Мьянмы спутниковые тарелки. Это было связано с тем, что некоторые телеканалы, запрещенные хунтой, продолжали спутниковое вещание.

Контекст

После государственного переворота в Мьянме начались протесты против военной хунты. На их фоне новые власти сначала закрыли доступ к Facebook — самой популярной соцсети в стране, а потом практически полностью запретили в стране интернет.

После переворота в Мьянме были убиты более 760 человек, в том числе более 50 детей. Под арест попали более 4800 человек, в том числе 80 журналистов. В ООН спрогнозировали, что из-за переворота и пандемии в 2022 году около половины населения 54-миллионной страны может оказаться за чертой бедности.

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