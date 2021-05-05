Переворот у М'янмі: військова хунта заборонила використання супутникових тарілок

Деталі

“Супутникове телебачення більше не законне. Той, хто порушує закон про телебачення і відео, особливо люди, що використовують супутникові тарілки, будуть покарані позбавленням волі терміном на один рік і штрафом 500 тисяч к’ят (320 доларів)”, — повідомила MRTV.

Незалежне м’янмансье видання The Irrawaddy ще в квітні повідомляло, що військові почали вилучати у жителів М’янми супутникові тарілки. Це було пов’язано з тим, що деякі телеканали, заборонені хунтою, продовжували супутникове мовлення.

Контекст

Після державного перевороту у М’янмі почалися протести проти військової хунти. На їхньому фоні нова влада спочатку закрила доступ до Facebook — найпопулярнішої соцмережі в країні, а потім практично повністю заборонила в країні інтернет.

Після перевороту в М’янмі було вбито понад 760 осіб, в тому числі понад 50 дітей. Під арешт потрапили понад 4800 осіб, в тому числі 80 журналістів. В ООН спрогнозували, що через переворот і пандемію в 2022 році близько половини населення 54-мільйонної країни може опинитися за межею бідності.