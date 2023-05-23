Подавляющее большинство в ЕС поддерживает увеличение фонда мира для Украины на 3,5 млрд евро – Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Подавляющее большинство стран-членов Европейского Союза поддерживают предложение об увеличении Европейского фонда мира, из которого поступают средства для военной помощи Украине, на 3,5 миллиарда евро. Об этом на брифинге заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
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"Подавляющее большинство стран-членов выразили поддержку увеличению финансирования Европейского фонда мира на еще 3,5 миллиарда евро", – заявил Боррель.
Детали
Он добавил, что это позволит обеспечить финансирование помощи не только Украине, но и другим государствам. В частности, новые средства планируется распределить поровну.
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Ранее СМИ писали, что Жозеп Боррель предложил выделить 3,5 миллиарда евро (3,85 миллиарда долларов) в фонд, который используется для финансирования военной помощи Украине.
Страны ЕС уже выделили около 5,6 млрд евро в виде общего финансирования, чтобы помочь вооружить Украину в борьбе против россии. Государства-члены недавно подписали соглашение об использовании двух миллиардов евро на план, направленный на поставку Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года.
Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет, согласно плану военной помощи, составленному в марте.