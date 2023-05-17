ЕС планирует пополнить фонд для закупки оружия Украине еще на 3,5 млрд долларов

Детали

Источники на условиях анонимности сообщили, что Боррель попросил правительства ЕС выделить больше денег для Европейского фонда мира (EPF), фонда, который уже предоставил около 4,6 млрд евро на военную помощь Украине.

Фонд отделен от бюджета ЕС, которому не разрешено финансировать военные операции. Война привела к тому, что EPF потратил деньги гораздо быстрее, чем планировалось изначально.

Фонд позволяет странам ЕС, которые поставляют Украине оружие и боеприпасы, требовать возмещения части стоимости.

Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что Боррель решил попросить больше денег, поскольку фонд закончился, и служба внешней политики ЕС хотела убедиться, что имеет достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам, а также Украине.

"Мы должны пополнить", сказал чиновник. "Суть Европейского механизма мира… носит универсальный характер. Он не был задуман для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может справиться Европейский Союз".

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Венгрия блокирует выделение ещё 500 миллионов евро из фондов ЕС для оплаты оружия для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостановит выплату до тех пор, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из черного списка фирм, работающих в россии.

Он сказал, что Будапешт, который имеет самые тесные связи с россией в ЕС, также может заблокировать новый раунд санкций в связи с войной из-за этой проблемы и планов ввести экспортные ограничения для восьми китайских фирм.

Страны ЕС уже выделили около 5,6 млрд евро в виде общего финансирования, чтобы помочь вооружить Украину в борьбе против россии. Государства-члены недавно подписали соглашение об использовании двух миллиардов евро на план, направленный на поставку Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года.