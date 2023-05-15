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Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро - ANSA

Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро - ANSA

Київ • УНН

 • 1486365 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру (EPF) на озброєння для України, повідомило джерело агентства ANSA, пише УНН.

Деталі

Транш на суму 500 мільйонів доларів мав бути виплачено наступного понеділка. Будапешт нібито зажадав «гарантій» того, що EPF збереже свій «глобальний» обрій у майбутньому і не використовуватиметься виключно для озброєння Києва.

Доповнення

EPF, створений у 2021 році, є інструментом, за допомогою якого блок ЄС забезпечує збройні сили своїх партнерів технікою у прагненні запобігти конфліктам, побудувати мир та зміцнити міжнародну безпеку.

Керівництво Угорщини відмовилося надати Україні будь-яку військову техніку.

Крім того, уряд у Будапешті не дозволяє іншим членам ЄС чи НАТО доставляти через територію Угорщини обладнання до України.

Угорщина раніше блокувала схвалення пакету допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро, знявши своє вето лише після того, як інші країни погодилися зменшити суму коштів ЄС, заморожених відповідно до нового механізму верховенства закону.

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