Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро - ANSA
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів із Європейського фонду миру (EPF) на озброєння для України, повідомило джерело агентства ANSA, пише УНН.
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Транш на суму 500 мільйонів доларів мав бути виплачено наступного понеділка. Будапешт нібито зажадав «гарантій» того, що EPF збереже свій «глобальний» обрій у майбутньому і не використовуватиметься виключно для озброєння Києва.
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EPF, створений у 2021 році, є інструментом, за допомогою якого блок ЄС забезпечує збройні сили своїх партнерів технікою у прагненні запобігти конфліктам, побудувати мир та зміцнити міжнародну безпеку.
Керівництво Угорщини відмовилося надати Україні будь-яку військову техніку.
Крім того, уряд у Будапешті не дозволяє іншим членам ЄС чи НАТО доставляти через територію Угорщини обладнання до України.
Угорщина раніше блокувала схвалення пакету допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро, знявши своє вето лише після того, як інші країни погодилися зменшити суму коштів ЄС, заморожених відповідно до нового механізму верховенства закону.