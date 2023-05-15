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Венгрия блокирует предоставление Украине военной помощи ЕС в размере 500 млн евро - ANSA

Венгрия блокирует предоставление Украине военной помощи ЕС в размере 500 млн евро - ANSA

Киев • УНН

 • 1486363 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение для Украины, сообщил источник агентства ANSA, пишет УНН.

Детали

Транш на сумму 500 миллионов долларов должен был быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы потребовал «гарантий» того, что EPF сохранит свой «глобальный» горизонт в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.

Дополнение

EPF, созданный в 2021 году, является инструментом, с помощью которого блок ЕС обеспечивает вооруженные силы своих партнеров техникой в стремлении предотвратить конфликты, построить мир и укрепить международную безопасность.

Руководство Венгрии отказалось предоставить Украине какую-либо военную технику.

Кроме того, правительство в Будапеште не позволяет другим членам ЕС или НАТО доставлять через территорию Венгрии оборудование в Украину.

Венгрия ранее блокировала одобрение пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро, сняв свое вето только после того, как другие страны согласились уменьшить сумму средств ЕС, замороженных в соответствии с новым механизмом верховенства закона.

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