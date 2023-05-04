ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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"ЄС надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їх спільні подальші закупівлі для України.
Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів, і для цього теж будуть мобілізовані 1 млрд євро", - зазначив Шмигаль.
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Прем'єр-міністр додав, що Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження "економічного безвізу" ще на рік. Так, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без будь-яких квот, мит чи тарифів, що є важливим для відновлення економіки.
Також, Шмигаль повідомив, що було відновлено доступ української аграрної продукції на європейський ринок.
"Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота "Шляхів солідарності" продовжиться.
Знято всі інші односторонні заборони, які були введені п'ятьма сусідніми країнами. На рівні Єврокомісії вибудовано компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту 4-х позицій української аграрної продукції до сусідній країн. Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня", - підкреслив він.
Нагадаємо
Єврокомісія виділяє 500 мільйонів євро на збільшення виробництва артилерійських снарядів.