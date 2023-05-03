Єврокомісія виділяє 500 мільйонів євро на збільшення виробництва артилерійських снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейська комісія виділяє 500 мільйонів євро (551 мільйон доларів) на збільшення виробництва артилерійських снарядів, ракет та пороху, щоб прискорити виробництво боєприпасів для України та пожвавити оборонну промисловість блоку, інформує УНН.
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Серед багатьох заходів Європейська комісія запропонувала кошти для спільного фінансування проектів разом з урядами ЄС.
"Україна героїчно чинить опір жорстокому російському загарбнику. Ми виконуємо свою обіцянку підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно. Але відважним солдатам України потрібно достатньо військової техніки, щоб захистити свою країну. Європа посилює свою підтримку за трьома напрямками", - написала в Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Комісія ухвалила Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) щодо термінової доставки боєприпасів та ракет в Україну та допомоги державам-членам поповнити свої запаси. Закон спрямований на нарощування виробничих потужностей ЄС та вирішення проблеми поточної нестачі боєприпасів та ракет, а також їх компонентів.
Зокрема, це посилить оперативність та здатність оборонної промисловості Союзу забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів та ракет до Європи.
Ця пропозиція про новий Регламент включає:
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- Інструмент фінансової підтримки зміцнення промислових потужностей Союзу із випуску відповідної оборонної продукції;
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- Механізм для картування, моніторингу та більш точного прогнозування наявності вузьких місць у цих ланцюжках поставок;
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- Впровадження тимчасової нормативно-правової бази на вирішення проблеми нестачі боєприпасів.
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Європа посилює свою підтримку за трьома напрямками. По-перше, держави-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх існуючих запасів за підтримки нового Європейського фонду миру у розмірі 1 мільярда євро. По-друге, разом із державами-членами буде закуплено більше боєприпасів для України, і для цього буде виділено додатковий мільярд євро.
"І сьогодні ми працюємо над третім треком. Нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі", - йдеться в повідомленні.
У своїй пропозиції комісія закликала власний кредитний підрозділ блоку, Європейський інвестиційний банк, посилити підтримку оборонної промисловості. В даний час ЄІБ інвестує у системи подвійного призначення для цивільних та охоронних цілей, але не пропонує кредити для фінансування виробництва зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Для зміни цього потрібна підтримка 27 держав-членів ЄС.
Комісія заявила, що прагнутиме прискорити переговори з державами-членами та парламентом, щоб завершити роботу над законом уже наприкінці червня.