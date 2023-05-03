Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов

ukru
08:24 • 21320 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 57231 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 108477 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 84268 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 120284 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117685 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107940 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102184 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113121 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 133025 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 58888 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 89448 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 106712 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 35644 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 49690 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 183050 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 213619 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 153867 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 160168 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 196398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 95524 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 108373 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124901 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 160240 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166830 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов

Еврокомиссия выделяет 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов

Киев • УНН

 • 977646 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейская комиссия выделяет 500 миллионов евро (551 миллион долларов) на увеличение производства артиллерийских снарядов, ракет и пороха, чтобы ускорить производство боеприпасов для Украины и оживить оборонную промышленность блока, информирует УНН.

Детали

Среди многих мероприятий Европейская комиссия предложила средства для совместного финансирования проектов вместе с правительствами ЕС.

"Украина героически сопротивляется жестокому российскому захватчику. Мы выполняем свое обещание поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно. Но отважным солдатам Украины нужно достаточно военной техники, чтобы защитить свою страну. Европа усиливает свою поддержку по трем направлениям", - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комиссия приняла Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) по срочной доставке боеприпасов и ракет в Украину и помощи государствам-членам пополнить свои запасы. Закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов.

В частности, это усилит оперативность и способность оборонной промышленности Союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

Это предложение о новом Регламенте включает:

  • Инструмент финансовой поддержки укрепления промышленных мощностей Союза по выпуску соответствующей оборонной продукции;
  • Механизм для картирования, мониторинга и более точного прогнозирования наличия узких мест в этих цепочках поставок;
  • Внедрение временной нормативно-правовой базы для решения проблемы нехватки боеприпасов.

Европа усиливает свою поддержку по трем направлениям. Во-первых, государства-члены доставляют дополнительные боеприпасы из своих существующих запасов при поддержке нового Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро. Во-вторых, вместе с государствами-членами будет закуплено больше боеприпасов для Украины, и для этого будет выделен дополнительный миллиард евро.

"И сегодня мы работаем над третьим треком. Наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе", - говорится в сообщении.

В своем предложении комиссия призвала собственное кредитное подразделение блока, Европейский инвестиционный банк, усилить поддержку оборонной промышленности. В настоящее время ЕИБ инвестирует в системы двойного назначения для гражданских и охранных целей, но не предлагает кредиты для финансирования производства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для изменения этого нужна поддержка 27 государств-членов ЕС.

Комиссия заявила, что будет стремиться ускорить переговоры с государствами-членами и парламентом, чтобы завершить работу над законом уже в конце июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы