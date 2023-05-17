ЄС планує поповнити фонд для закупівлі зброї Україні ще на 3,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував виділити 3,5 мільярда євро (3,85 мільярда доларів) у фонд, який використовується для фінансування військової допомоги Україні, повідомили у середу джерела Reuters в ЄС, інформує УНН.
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Джерела на умовах анонімності повідомили, що Боррель попросив уряди ЄС виділити більше грошей для Європейського фонду миру (EPF), фонду, який уже надав близько 4,6 млрд євро на військову допомогу Україні.
Фонд відокремлений від бюджету ЄС, якому не дозволено фінансувати військові операції. Війна призвела до того, що EPF витратив гроші набагато швидше, ніж планувалося спочатку.
Фонд дозволяє країнам ЄС, які постачають Україні зброю та боєприпаси, вимагати відшкодування частини вартості.
Високопосадовець ЄС зазначив, що Боррель вирішив попросити більше грошей, оскільки фонд закінчився, і служба зовнішньої політики ЄС хотіла переконатися, що має достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.
"Ми маємо поповнити", сказав чиновник. "Суть Європейського механізму миру… носить універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким може впоратися Європейський Союз".
Додамо
Угорщина блокує виділення ще 500 мільйонів євро із фондів ЄС для оплати зброї для України. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупинить виплату доти, доки Україна не виключить угорський банк OTP із чорного списку фірм, які працюють у росії.
Він сказав, що Будапешт, який має найтісніші зв'язки з росією в ЄС, також може заблокувати новий раунд санкцій у зв'язку з війною через цю проблему і плани ввести експортні обмеження для восьми китайських фірм.
Країни ЄС уже виділили близько 5,6 млрд євро у вигляді загального фінансування, щоб допомогти озброїти Україну у боротьбі проти росії. Держави-члени нещодавно підписали угоду про використання двох мільярдів євро на план, спрямований на постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року.