ЄС планує поповнити фонд для закупівлі зброї Україні ще на 3,5 млрд доларів

ukru
Ексклюзив
08:30 • 8531 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 19284 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 37147 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284341 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383255 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313145 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345974 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308730 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223647 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207094 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 41237 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 41053 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 22369 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 39460 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 17134 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 37211 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403207 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 545815 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578271 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 3817 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 17033 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209532 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383245 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178948 перегляди
Актуальне
ЄС планує поповнити фонд для закупівлі зброї Україні ще на 3,5 млрд доларів

ЄС планує поповнити фонд для закупівлі зброї Україні ще на 3,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 642807 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував виділити 3,5 мільярда євро (3,85 мільярда доларів) у фонд, який використовується для фінансування військової допомоги Україні, повідомили у середу джерела Reuters в ЄС, інформує УНН.

Деталі

Джерела на умовах анонімності повідомили, що Боррель попросив уряди ЄС виділити більше грошей для Європейського фонду миру (EPF), фонду, який уже надав близько 4,6 млрд євро на військову допомогу Україні.

Фонд відокремлений від бюджету ЄС, якому не дозволено фінансувати військові операції. Війна призвела до того, що EPF витратив гроші набагато швидше, ніж планувалося спочатку.

Фонд дозволяє країнам ЄС, які постачають Україні зброю та боєприпаси, вимагати відшкодування частини вартості.

Високопосадовець ЄС зазначив, що Боррель вирішив попросити більше грошей, оскільки фонд закінчився, і служба зовнішньої політики ЄС хотіла переконатися, що має достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.

"Ми маємо поповнити", сказав чиновник. "Суть Європейського механізму миру… носить універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким може впоратися Європейський Союз".

Додамо

Угорщина блокує виділення ще 500 мільйонів євро із фондів ЄС для оплати зброї для України. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупинить виплату доти, доки Україна не виключить угорський банк OTP із чорного списку фірм, які працюють у росії.

Він сказав, що Будапешт, який має найтісніші зв'язки з росією в ЄС, також може заблокувати новий раунд санкцій у зв'язку з війною через цю проблему і плани ввести експортні обмеження для восьми китайських фірм.

Країни ЄС уже виділили близько 5,6 млрд євро у вигляді загального фінансування, щоб допомогти озброїти Україну у боротьбі проти росії. Держави-члени нещодавно підписали угоду про використання двох мільярдів євро на план, спрямований на постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73