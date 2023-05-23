Переважна більшість у ЄС підтримує збільшення фонду миру для України на 3,5 млрд євро - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Переважна більшість країн-членів Європейського Союзу підтримують пропозицію про збільшення Європейського фонду миру, з якого надходять кошти для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро. Про це на брифінгу заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає УНН.
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"Переважна більшість країн-членів висловили підтримку збільшенню фінансування Європейського фонду миру на ще 3,5 мільярда євро", – заявив Боррель.
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Він додав, що це дасть змогу забезпечити фінансування допомоги не лише Україні, а й іншим державам. Зокрема, нові кошти планується розподілити порівну.
Доповнення
Раніше ЗМІ писали, що Жозеп Боррель запропонував виділити 3,5 мільярда євро (3,85 мільярда доларів) у фонд, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.
Країни ЄС уже виділили близько 5,6 млрд євро у вигляді загального фінансування, щоб допомогти озброїти Україну в боротьбі проти росії. Держави-члени нещодавно підписали угоду про використання двох мільярдів євро на план, спрямований на постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року.
Європейський Союз передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1300 ракет, згідно з планом військової допомоги, складеним у березні.