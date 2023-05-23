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Переважна більшість у ЄС підтримує збільшення фонду миру для України на 3,5 млрд євро - Боррель

Переважна більшість у ЄС підтримує збільшення фонду миру для України на 3,5 млрд євро - Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Переважна більшість країн-членів Європейського Союзу підтримують пропозицію про збільшення Європейського фонду миру, з якого надходять кошти для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро. Про це на брифінгу заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає УНН.

Цитата

"Переважна більшість країн-членів висловили підтримку збільшенню фінансування Європейського фонду миру на ще 3,5 мільярда євро", – заявив Боррель.

Деталі

Він додав, що це дасть змогу забезпечити фінансування допомоги не лише Україні, а й іншим державам. Зокрема, нові кошти планується розподілити порівну.

Доповнення

Раніше ЗМІ писали, що Жозеп Боррель запропонував виділити 3,5 мільярда євро (3,85 мільярда доларів) у фонд, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

Країни ЄС уже виділили близько 5,6 млрд євро у вигляді загального фінансування, щоб допомогти озброїти Україну в боротьбі проти росії. Держави-члени нещодавно підписали угоду про використання двох мільярдів євро на план, спрямований на постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступного року.

Європейський Союз передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1300 ракет, згідно з планом військової допомоги, складеним у березні.

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