Украина получила от ЕС около 220 тысяч снарядов и 1300 ракет – глава дипломатии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет, согласно плану военной помощи, составленному в марте. Об этом на брифинге заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает УНН.
Детали
Боррель заявил, что по состоянию на сейчас, Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет в рамках реализации плана военной помощи.
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“На следующем этапе реализации плана основное внимание также будет уделено оказанию военной поддержки. Среди европейских стран на этот счет существует консенсус”, – добавил глава европейской дипломатии.
Отмечается, что военная поддержка будет осуществляться путем предоставления боеприпасов, оружия, тренингов и консультаций. Кроме того, Европейский Союз обучит более 30 тысяч украинских военных.
Дополнение
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о потенциальном обеспечении Украины западными истребителями F-16, сообщил, что в некоторых странах, в частности в Польше, уже началось обучение пилотов.