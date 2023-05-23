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Украина получила от ЕС около 220 тысяч снарядов и 1300 ракет – глава дипломатии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет, согласно плану военной помощи, составленному в марте. Об этом на брифинге заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Боррель заявил, что по состоянию на сейчас, Европейский Союз передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет в рамках реализации плана военной помощи.

Цитата

“На следующем этапе реализации плана основное внимание также будет уделено оказанию военной поддержки. Среди европейских стран на этот счет существует консенсус”, – добавил глава европейской дипломатии.

Отмечается, что военная поддержка будет осуществляться путем предоставления боеприпасов, оружия, тренингов и консультаций. Кроме того, Европейский Союз обучит более 30 тысяч украинских военных.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о потенциальном обеспечении Украины западными истребителями F-16, сообщил, что в некоторых странах, в частности в Польше, уже началось обучение пилотов.

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