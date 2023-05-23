Україна отримала від ЄС близько 220 тисяч снарядів та 1300 ракет – голова дипломатії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейський Союз передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет, згідно з планом військової допомоги, складеним у березні. Про це на брифінгу заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє УНН.
Деталі
Боррель заявив, що станом на зараз, Європейський Союз передав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів і 1300 ракет у рамках реалізації плану військової допомоги.
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“На наступному етапі реалізації плану основну увагу також буде приділено наданню військової підтримки. Серед європейських країн із цього приводу існує консенсус”, – додав глава європейської дипломатії.
Зазначається, що військова підтримка здійснюватиметься шляхом надання боєприпасів, зброї, тренінгів та консультацій. Крім того, Європейський Союз навчатиме понад 30 тисяч українських військових.
Доповнення
Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, говорячи про потенційне забезпечення України західними винищувачами F-16, повідомив, що в деяких країнах, зокрема в Польщі, вже почалося навчання пілотів.