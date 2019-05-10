Перестрелка в Княжичах: суд отложил подготовительное заседание на 10 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Броварской горрайонный суд Киевской области сегодня отложил подготовительное судебное заседание по делу должностных лиц Нацполиции, которые незаконно 4 декабря 2016 года применили огнестрельное оружие в селе Княжичи Киевской области, в результате чего погибли сотрудники полиции. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщили в пресс-службе Броварского горрайонного суда Киевской области.
"(В Броварском районном суде Киевской области ред.) Отложили (подготовительное судебное заседание - ред.) на 10 июня на 11:00, из-за заявку защитников обвинения", - сказали в пресс-службе.
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Напомним, 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района произошла стрельба между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.