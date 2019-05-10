Перестрілка у Княжичах: суд відклав підготовче засідання на 10 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області сьогодні відклав підготовче судове засідання у справі службових осіб Нацполіції, які незаконно 4 грудня 2016 року застосували вогнепальну зброю у селі Княжичі на Київщині, внаслідок чого загинули співробітники поліції. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили у прес-службі Броварського міськрайонного суду Київської області.
“(У Броварському міськрайонному суді Київської області —ред.) відклали (підготовче судове засідання - ред.) на 10 червня на 11:00, через заявку захисників обвинувачення”, — сказали в прес-службі.
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Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинули 5 правоохоронців.