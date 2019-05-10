Перестрілка у Княжичах: що відомо слідству

4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинули 5 правоохоронців.

У той період карний розшук міста Києва працював над затриманням небезпечної банди грабіжників, яка системно грабувала будинки киян і жителів Київської області.

У ніч 4 грудня співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що чергове пограбування може статися у селищі Княжичі. Туди виїхала група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД.

На одній з вулиць селища Княжичі в споруджуваному приватному будинку були розміщені поліцейські розвідники, завдання яких було стежити за обстановкою і подати команду на затримання бандитів. Планувалося класичне затримання банди грабіжників, коли вони спробують розпочати здійснення злочинного задуму.

Однак, у цей час в сусідніх будинках в автоматичному режимі спрацювала охоронна сигналізація. На місце прибув наряд держслужби охорони, який помітив і затримав двох поліцейських розвідників.

Помітивши це, група захоплення вирішила, що співробітники розвідки потрапили в біду, тому вона виїхала на мікроавтобусі на вулицю, де співробітники ДСО затримали поліцейських розвідників.

Далі між співробітниками ДСО та групою захоплення сталася перестрілка, яка і забрала п'ять життів: загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

Через інцидент у Княжичах було розпочато службове розслідування, за результатами якого з Національної поліції України звільнили 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах.

Так, з посади зняли керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції. Також було звільнено керівників оперативної служби столичного Главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події.

Крім того, посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції, звільнено відповідального від управління поліції охорони, з посади усунуто оперуповноваженого Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Стосовно ще 9 поліцейських застосували дисциплінарні стягнення.

Висновок службового розслідування було направлено до Генеральної прокуратури України, яка здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом трагедії.

Таким чином, у рамках цього провадження було повідомлено про підозру: начальнику управління карного розшуку ГУ НП в м. Києві у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5 ст. 115 КК України; заступнику начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 КК України, старшому інспектору відділу управління Корпусу оперативно-раптової дії ГУ НП в м. Києві у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 КК України, начальнику управління оперативної служби ГУ НП в м. Києві та начальника відділу УОС ГУ НП в м. Києві у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 КК України.

Нагадаємо, 10 квітня 2019 року, після завершення досудового розслідування, Генеральна прокуратура України спрямувала обвинувальний акт до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Броварський міськрайонний суд назначив проведення підготовчого судового засідання у справі перестрілки правоохоронців у Княжичах на сьогодні, 10 травня, на 10:00.