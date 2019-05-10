Перестрелка в Княжичах: что известно следствию

4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

В тот период уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей, которая системно грабила дома киевлян и жителей Киевской области.

В ночь 4 декабря сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД.

На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых было следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. Планировалось классическое задержание банды грабителей, когда они попытаются начать осуществление преступного замысла.

Однако, в это время в соседних домах в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны (ГСО), который заметил и задержал двух полицейских разведчиков.

Заметив это, группа захвата решила, что сотрудники разведки попали в беду, поэтому она выехала на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ГСО задержали полицейских разведчиков.

Далее между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка, и забрала пять жизней: погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

Из-за инцидента в Княжичах было начато служебное расследование, по результатам которого из Национальной полиции Украины освободили 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях.

Так, с должности сняли руководителя уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также были уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции, которые не обеспечили должной коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия.

Кроме того, должностей лишили ряд руководителей Шевченковского управления полиции, уволен ответственный от управления полиции охраны, с должности отстранен оперуполномоченый Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Касательно еще 9 полицейских применили дисциплинарные взыскания.

Выводы служебного расследования были направлены в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по факту трагедии.

Таким образом, в рамках этого производства было сообщено о подозрении: начальнику управления уголовного розыска ГУ НП в г. Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК Украины; заместителю начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГУ НП в г. Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 УК Украины, старшему инспектору отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия ГУ НП в г. Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины, начальнику управления оперативной службы ГУ НП в г. Киеве и начальника отдела УОС ГУ НП в г. Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Напомним, 10 апреля 2019 года, после завершения досудебного расследования, Генеральная прокуратура Украины направила обвинительный акт в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Броварской горрайонный суд назначил проведение подготовительного судебного заседания по делу перестрелки правоохранителей в Княжичах сегодня, 10 мая, на 10:00.