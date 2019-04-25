Перестрілка у Княжичах: підготовче судове засідання призначили на 10 травня

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Броварському міськрайонному суді Київської області 10 травня відбудеться підготовче судове засідання у справі службових осіб Нацполіції, які незаконно 4 грудня 2016 року застосували вогнепальну зброю у селі Княжичі на Київщині, внаслідок чого загинули співробітники поліції. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили у прес-службі Броварського міськрайонного суду Київської області.