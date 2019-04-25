Перестрілка у Княжичах: підготовче судове засідання призначили на 10 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Броварському міськрайонному суді Київської області 10 травня відбудеться підготовче судове засідання у справі службових осіб Нацполіції, які незаконно 4 грудня 2016 року застосували вогнепальну зброю у селі Княжичі на Київщині, внаслідок чого загинули співробітники поліції. Про це у коментарі журналісту УНН повідомили у прес-службі Броварського міськрайонного суду Київської області.
"У Броварському міськрайонному суді Київської області 10 травня о 10:00 відбудеться підготовче судове засідання (у справі перестрілки правоохоронців у Княжичах, внаслідок якої загинули співробітники поліції – ред.)", - сказали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України скерувала до Броварського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно службових осіб Нацполіції, які незаконно 4 грудня 2016 року застосували вогнепальну зброю у селі Княжичі на Київщині, внаслідок чого загинули співробітники поліції.
Нагадаємо, у селищі Княжичі Київської області 4 грудня 2016 року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули правоохоронці.
За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.