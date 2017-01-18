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За результатами розслідування інциденту в Княжичах звільнено сімох правоохоронців - поліція

За результатами розслідування інциденту в Княжичах звільнено сімох правоохоронців - поліція

Київ • УНН

 • 10536 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Відтак, за інформацією правоохоронців, знято з посади керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції.

“Також звільнено керівників оперативної служби столичного Главку поліції, які не забезпечили належної комунікації та обміну інформацією між підрозділами, що перебували на місці події. Крім того, не оцінивши обстановку, яка склалася на місці події, зазначені посадовці доповіли керівництву недостовірну інформацію”, — повідомили у Нацполіції.

Також посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції, які неналежно проаналізували оперативну інформацію, що призвело до визначення невірного об’єкту нападу.

“Звільнено відповідального від управління поліції охорони, який, прибувши на місце події, несвоєчасно поінформував про вчинення злочину. Разом з іншими з посади усунуто оперуповноваженого Департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів оперативну інформацію керівництву щодо підготовки до вчинення злочину на території села Княжичі”, — додали у прес-службі.

Окрім того, ще стосовно 9 поліцейських, у діях яких виявлено порушення, застосовано інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, очільника Київської поліції та керівника Шевченківського районного управління поліції Києва попереджено про неповну посадову відповідність.

Висновок службового розслідування направлено до Генеральної прокуратури України, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом трагедії. Згідно результатів слідства Генеральною прокуратурою буде надано остаточну оцінку діям поліцейських.

Нагадаємо, 4 грудня у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинуло 5 правоохоронців.

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